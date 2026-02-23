Wizz Air: aggiornamento di sistema delle piattaforme, cosa c’è da sapere

Si terrà dalle 23 del 25 febbraio fino alle 8 del giorno di successivo l’aggiornamento di sistema delle piattaforme di Wizz Air. Durante il periodo indicato sarà impossibile accedere ad alcuni servizi digitali della compagnia come la prenotazione di voli o la modifica di prenotazioni già effettuate, il check in online, il riscatto di voucher o i vari servizi di prenotazione sull’app della compagnia. Tutte le operazioni di volo, invece, proseguiranno regolarmente come da programma.
“Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti un'esperienza fluida e affidabile - spiega il corporate communications manager Salvatore Gabriele Imperiale -. Questo aggiornamento programmato permetterà di sviluppare ulteriormente i nostri sistemi e supporterà futuri miglioramenti su tutte le nostre piattaforme digitali. Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione mentre completiamo questo lavoro essenziale, necessario per offrire un'esperienza ancora migliore”.
Wizz Air raccomanda ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d'imbarco prima dell'inizio dell'aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l'interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente.