Wizz Air aggiunge un’altra rotta da Roma: dal 2026 Bratislava

Ci sarà anche Bratislava nel network di Wizz Air da Roma nel corso del 2026. Dopo avere annunciato il potenziamento della base di Fiumicino, arrivano ora anche i collegamenti aggiuntivi, che verranno attivati dal prossimo mese di marzo.

Quello su Bratislava sarà un volo giornaliero e porterà a quota 63 le rotte operate dalla Capitale verso 24 Paesi e sarà la sesta nuova rotta per il prossimo anno dopo Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh, Valencia e Podgorica.

“L’apertura di questa nuova rotta tra Roma e Bratislava è un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Italia, il nostro mercato più importante in termini di passeggeri – spiega il corporate communication manager Salvatore Gabriele Imperiale -. Il successo di questo percorso è anche merito dell’impegno del nostro team di Fiumicino, composto da oltre 580 colleghi dedicati a offrire un servizio di altissimo livello. Con questa nuova rotta, ribadiamo la nostra volontà di investire e crescere nel principale aeroporto della capitale, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita turistica dell’area”.