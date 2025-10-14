Wizz Air, da giugno il nuovo volo Roma-Podgorica

È previsto per il 2 giugno 2026 il debutto del volo Wizz Air che collegherà Podgorica a Roma Fiumicino. Il nuovo collegamento sarà operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante e i biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di Wizz.

Una novità che rafforza ulteriormente l’impegno di Wizz Air su Roma Fiumicino, che è la più grande base del vettore nel Paese, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. Alla base il vettore ha assegnato il 14esimo aeromobile, aggiungendo 5 rotte tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia.

Wizz Air ha già operato quest’anno oltre 25mila voli da e per Fiumicino, trasportando più di 5,3 milioni di passeggeri (+5,6% rispetto all’anno scorso) con un tasso di completamento medio del 99,8% e un tasso di riempimento di quasi il 92% (+2,8% rispetto all’anno scorso). Le performance operative continuano a migliorare, con un tasso di partenze in orario aumentato del 21,6%.

“Continuiamo a investire nella nostra base italiana più grande - ha sottolineato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - e questo nuovo collegamento rafforza il nostro impegno a offrire opportunità ancora più convenienti per i viaggiatori italiani e romani, contribuendo al contempo alla crescita dell’economia locale e del settore turistico”.

In totale, in tutta Italia, la compagnia aerea opera 245 rotte in 32 Paesi con una flotta di 27 aeromobili Airbus A321neo, servendo 27 aeroporti nel Paese. Nel 2025, la compagnia aerea ha trasportato quasi 16 milioni di passeggeri (+9,5% rispetto all’anno scorso), operando oltre 75mila voli da e per il Paese con un tasso di completamento del 99,8%.