Arriva un nuovo incremento della presenza di Wizz Air nella base di Roma Fiumicino. La low cost ha infatti annunciato di volere aumentare le frequenze sulla Capitale grazie all’introduzione di un nuovo aeromobile a partire dal prossimo orario estivo. Una crescita che consentirà al vettore di mettere in campo circa mezzo milione di posti in più.

Attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il Training Centre - inaugurato a ottobre 2024 – e una flotta di 14 aerei AirbusA321neo.

Le motivazioni

“Fiumicino è la nostra base italiana più importante ed è anche fondamentale per la nostra crescita nel Paese – sottolinea Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager -. La nostra scelta di puntare sulle frequenze risponde direttamente alle esigenze del mercato romano. Continueremo a lavorare per garantire la migliore esperienza di viaggio, come dimostrato da iniziative speciali come il nostro recente volo 'Let's Get Lost' partito da Roma, che ha offerto un'esperienza unica e inaspettata”.

Questo annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma. Wizz Air ha ottimizzato il suo operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia.