Wizz Air apre da ottobre nuovi voli da Lamezia per Torino e Malpensa

Due nuovi voli nazionali per Wizz Air nella prossima winter 2026. Il vettore lancia, a partire dal 25 ottobre, un collegamento fra Milano Malpensa e Lamezia Terme, che sarà operatori due volte al giorno tutti i giorni e un volo da Torino a Lamezia Terme, operato 5 volte a settimana.

Con questi nuovi collegamenti che connettono il Nord al Sud del Paese, Wizz Air amplia ulteriormente il proprio network nazionale con 26 rotte domestiche, offrendo ai passeggeri ancora più possibilità di viaggiare alla scoperta dell’Italia.

“Le due nuove rotte verso Lamezia rappresentano nuove opportunità di incontro, una crescente semplicità degli spostamenti e una libertà di scelta sempre maggiore per i nostri passeggeri – dice Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con queste novità, che collegano maggiormente il Nord e il Sud del Paese, continuiamo a investire sul mercato italiano, rafforzando un asse strategico fondamentale e ad altissima domanda. Un impegno, quello verso il mercato, che ci permette di rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro, ma anche di chi si sposta per raggiungere amici e familiari nonché per chi vuole scoprire le bellezze italiane da settentrione a meridione della penisola. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare un network sempre più capillare, accessibile e competitivo, capace di accompagnare i viaggiatori in ogni periodo dell'anno e di offrire collegamenti sempre più efficienti tra le principali destinazioni”.

Per il 2026, la compagnia opera un network di 322 rotte verso 33 Paesi. Nella sola stagione estiva, Wizz Air offre 20,3 milioni di posti, pari a una crescita del 43,6% rispetto all’estate 2025.

Con 44 aeromobili basati in Italia e 64.000 voli già operati quest’anno, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, Wizz Air conferma il proprio ruolo di protagonista nel mercato italiano e il proprio impegno nel rendere il viaggio sempre più accessibile e vicino alle esigenze dei passeggeri italiani.