Quattro nuovi collegamenti per l’inverno targato Wizz Air. La compagnia aerea rafforza gli impegni sull’Italia, annunciando un poker di novità da Napoli, Milano Malpensa, Torino e Palermo.

Dal 27 ottobre la low cost attiverà il Milano Malpensa-Comiso (operato ogni martedì, giovedì e sabato), il Torino-Sharm el Sheikh (operato il martedì e sabato) e il Tirana-Palermo (ogni martedì, giovedì e sabato).

Il 14 dicembre avvierà poi i servizi tra Napoli e Trieste. La rotta sarà servita ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

I quattro collegamenti sono già in vendita da oggi sull’app e sul sito web di Wizz Air.

“Con il lancio di queste quattro nuove rotte invernali continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Italia e a offrire ai passeggeri un network sempre più capillare e conveniente - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Le nuove connessioni rispondono alla crescente domanda che giornalmente registriamo di viaggi sia per motivi di lavoro che di piacere, migliorando la connettività tra il Nord e il Sud del Paese e ampliando al tempo stesso le opportunità di viaggio verso destinazioni internazionali molto apprezzate e ambite come Sharm el-Sheikh e Tirana. Il nostro obiettivo resta quello di rendere il volo sempre più accessibile, offrendo tariffe competitive, maggiore scelta e un’esperienza di viaggio affidabile ai nostri clienti.”