Wizz Air aumenta su Alghero con il volo su Tirana

Nuovo tassello nella fase di crescita di Wizz Air in Italia. Dopo il ‘blitz’ sull’aeroporto di Bologna in competizione con Ryanair, il vettore ungherese ha deciso di aumentare l’offerta anche su Alghero per questa estate con l’aggiunta collegamento su Tirana dal 24 giugno al 9 settembre, con due frequenze alla settimana.

Salgono così a 8 le rotte che verranno operate sullo scalo sardo, dopo quelle già annunciate su Belgrado, Budapest, Bucarest, Sofia, Skopje, Varsavia e Venezia, mettendo a disposizione oltre 311 mila posti e facendo segnare una crescita del 253% rispetto alla precedente stagione estiva.

“L'investimento che Wizz Air sta realizzando sul nostro scalo, testimoniato dagli importanti volumi programmati per la stagione estiva e dall'ampliamento del network servito, rappresenta un contributo significativo alla crescita della connettività del Nord Sardegna”, ha commentato il presidente dello scalo Silvio Pippobello.