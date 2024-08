Viaggiare dove vuoi, quando vuoi, durante un intero anno. Pagando una sola volta all’anno. È questa la nuova promozione lanciata da Wizz Air chiamata appunto “All you can fly”.

La nuova membership card permetterà ai possessori, di acquistare un numero illimitato di viaggi verso qualunque destinazione servita dalla compagnia aerea, nell'arco di un anno. Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dal prossimo 25 settembre. Gli affiliati potranno scegliere tra le destinazioni disponibili, solo 72 ore prima della data e dell'ora di partenza, con una tariffa di prenotazione di 9.99 euro.

“Siamo entusiasti di essere i primi a introdurre questa membership unica nel suo genere per i viaggiatori in Europa” ha dichiarato Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air. 200 città, 50 Paesi, 800 rotte, questa la rete messa a disposizione degli acquirenti della membership card.