Wizz Air, l’app disponibile per i dispositivi Huawei

L’app di Wizz Air è ora disponibile anche per i dispositivi Huawei. L’applicazione è approdata sullo store AppGallery, consentendo così anche ai possessori di device dell’azienda cinese di prenotare voli ed effettuare le operazioni di check-in con facilità.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza digitale con il lancio dell’app Wizz Air su Huawei AppGallery - commenta Remus Moraru, head of e-commerce di Wizz Air -. Ora, gli utenti Huawei possono accedere facilmente a una vasta gamma di funzionalità convenienti, dalla prenotazione dei voli senza interruzioni agli aggiornamenti in tempo reale e agli sconti esclusivi. Questo passo non solo amplia la nostra portata, ma migliora anche l’esperienza di viaggio per i nostri clienti, con una piattaforma digitale efficiente e user-friendly. Siamo particolarmente entusiasti di accogliere gli utenti Huawei nel nostro ecosistema digitale, offrendo loro gli stessi strumenti di gestione dei viaggi completi e senza problemi, cosa che i nostri clienti attuali apprezzano”.