L’annuncio è arrivato oggi: Wizz Air opererà da ottobre nuovi voli dall’Italia all’Egitto, con due collegamenti che partiranno da Roma Fiumicino alla volta di Marsa Alam e da Catania a Sharm el Sheikh.

“Queste nuove rotte da Roma e Catania - commenta Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air - sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani. Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Roma, la nostra principale base in Italia, e Catania con alcune delle destinazioni più popolari nel Nord Africa”.

Le frequenze

Da Roma gli aeromobili della famiglia Airbus A320 decolleranno ogni martedì, giovedì e sabato a partire dal 29 ottobre; la data è la stessa per i voli da Catania, che partiranno ogni martedì e sabato.

Wizz Air, però, investe anche sulla Campania annunciando tre nuove rotte internazionali dal neonato aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e una nuova da Napoli Capodichino. I voli collegheranno Salerno a Budapest, Tirana e Bucarest, mentre da Napoli ci si potrà imbarcare per volare alla volta di Sharm el Sheikh.

I voli per Budapest partiranno dal 28 ottobre e saranno operati il giovedì e la domenica. Quelli per Tirana decolleranno dal 27 ottobre e dal 2025 saranno effettuati ogni martedì e sabato. Da Bucarest sono previsti voli ogni martedì, giovedì e sabato a partire dal 29 ottobre; stessa data per il Napoli-Sharm, operato il martedì e il sabato.