Wizz Air conferma le difficoltà nelle forniture di carburante

Wizz Air conferma, in una nota alla stampa, di essere interessata, al pari di altre compagnie aeree, dalle interruzioni nelle forniture di carburante agli aeroporti causate dalle proteste e dai blocchi stradali in Italia. Le carenze di carburante registrate in alcuni aeroporti stanno determinando limitazioni operative che potrebbero ripercuotersi sui voli da e per l’Italia.

“Sebbene tali circostanze esulino dal controllo della compagnia, stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, garantire la continuità degli spostamenti dei nostri passeggeri e mantenerli costantemente informati - prosegue la nota - ”I nostri team operativi sono in stretto coordinamento con gli aeroporti e i fornitori di carburante, valutando soluzioni alternative per il rifornimento e adeguando, ove necessario e possibile, le operazioni di volo, mantenendo la sicurezza quale priorità assoluta”.

Wizz Air esorta, infine, le autorità italiane competenti a intervenire con urgenza per ripristinare la regolarità delle forniture di carburante agli aeroporti e limitare ulteriori disagi per i passeggeri.