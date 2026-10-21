Wizz Air disponibile sulla Amadeus Travel Platform

Wizz Air e Amadeus hanno annunciato un accordo che renderà per la prima volta i contenuti di Wizz Air disponibili attraverso la Amadeus Travel Platform.

Grazie all’accordo i contenuti di Wizz Air saranno accessibili alla rete di operatori del settore dei viaggi che utilizzano Amadeus in mercati selezionati, attraverso la soluzione Amadeus Ticketless Access (ATLA). L’iniziativa va così ad ampliare la copertura della compagnia aerea, consentendo a Wizz Air di raggiungere un’ampia varietà di canali distributivi, tra cui travel management company, agenzie di viaggio, Ota, tour operator e altre imprese attive nella vendita di servizi turistici. Inoltre, gli operatori del settore potranno prenotare i voli Wizz Air e i relativi servizi accessori, integrandoli nei flussi operativi Amadeus già in uso.

“Con la continua crescita di Wizz Air, siamo costantemente alla ricerca di nuove modalità per rendere la nostra vasta rete di collegamenti e le nostre tariffe convenienti più accessibili ai viaggiatori. La disponibilità, per la prima volta, dei nostri contenuti attraverso la Amadeus Travel Platform consentirà all’ampia rete di operatori del settore turistico che utilizzano Amadeus di accedere alle nostre tariffe e ai nostri servizi accessori, migliorando ulteriormente l’accessibilità della nostra offerta. Siamo lieti di compiere questo passo insieme ad Amadeus e guardiamo con interesse alle opportunità che questa partnership porterà all’intero ecosistema dei viaggi”, ha dichiarato Silvia Mosquera, Marketing & Revenue Officer di Wizz Air.

Elena Ávila, Executive Vice President, Travel Distribution di Amadeus, ha commentato: “Gli operatori del settore turistico hanno sempre più bisogno di accedere a un’offerta più ampia di contenuti delle compagnie aeree attraverso i flussi operativi che utilizzano quotidianamente, mentre le compagnie aeree sono alla ricerca di soluzioni efficienti per ampliare la propria presenza sul mercato. L’integrazione dei contenuti di Wizz Air nella Amadeus Travel Platform amplia le possibilità di scelta per gli operatori del settore, semplifica l’accesso ai contenuti in un contesto distributivo frammentato e sostiene l’obiettivo di Wizz Air di sviluppare la propria strategia di distribuzione indiretta. L’accordo conferma il nostro impegno a favore di un ecosistema distributivo del trasporto aereo aperto e diversificato e dimostra come Amadeus contribuisca a connettere gli operatori del settore dei viaggi, creando valore per le compagnie aeree, gli operatori turistici e i viaggiatori”.