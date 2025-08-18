Wizz Air crede nell’Italia:annunciate 16 nuove rotte

“L’Italia è oggi il nostro principale mercato, in cui continueremo a credere e ad investire nel prossimo futuro”. Così aveva dichiarato a giugno a TTG Italia Andras Rado, head of communications di Wizz Air, in occasione dei festeggiamenti per il 100 milionesimo cliente trasportato da e per l’Italia.

La promessa sembra essere stata mantenuta, visto che proprio in occasione di Ferragosto, la compagnia ha annunciato un pacchetto di 16 nuovi voli destinati al mercato italiano. “Siamo entusiasti di annunciare un’altra significativa espansione in Italia - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Una parte fondamentale di questo impegno è l’aggiunta di un terzo aeromobile alla nostra base di Venezia, che ci consentirà di offrire ancora più rotte e opportunità ai passeggeri nel Nord-Est”.

Questa espansione fa parte dell’iniziativa ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi innovativi.

I nuovi collegamenti

Il terzo aeromobile di base a Venezia sarà un Airbus A321neo e da dicembre collegherà la città lagunare con Londra Luton con un volo giornaliero. Quattro invece i voli settimanali su Valencia e due su Tel Aviv, anche loro a partire dal 1 dicembre.

Dal giorno dopo, via ai collegamenti su Bordeaux (tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato), Larnaca (tre voli settimanali durante la stagione invernale e due in estate) e Kutaisi (il martedì e sabato). Il Tallinn – Venezia sarà l’ultima novità a decollare, il cui primo volo è previsto per il prossimo 3 dicembre.

Ma Wizz Air amplia anche il network da Milano, Roma e Pescara. Da Malpensa saranno disponibili infatti cinque nuove rotte: Alicante e Siviglia dal 26 ottobre, Glasgow il 27, Brasov il 28 e Cluj Napoca dal 29 marzo 2026. Glasgow e Bordeaux saranno collegate anche a Roma Fiumicino sempre da fine ottobre e Brasov invece dal 27 gennaio 2026. Infine, per quanto riguarda Pescara, una nuova rotta per Iași (Romania) avrà due frequenze settimanali, il martedì e sabato, con il primo volo il 9 dicembre.