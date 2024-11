Wizz Air: da febbraio il volo tra Fiumicino e Las Palmas de Canaria

Prenderà il via il prossimo primo febbraio il nuovo collegamento di Wizz Air sull’aeroporto di Roma Fiumicino. Si tratta di un volo bisettimanale che collegherà la Capitale con Las Palmas de Gran Canaria.

“Il nostro obiettivo è fornire ai viaggiatori un accesso sempre più ampio alle migliori destinazioni europee e non solo, consentendo loro di esplorare nuove mete e vivere esperienze uniche in modo conveniente. Questa nuova rotta, inoltre, dimostra il nostro continuo impegno in Italia e in particolare a Roma”, ha commentato la senior communication manager Tamara Nikiforova.

Tutti i voli saranno operati con l’Airbus A321neo di ultima generazione.