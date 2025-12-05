Wizz Air, due nuovi voli dall’Italia verso la Transilvania

Un ponte tra l’Italia e la Transilvania. Wizz Air annuncia l’apertura nella prossima summer di due nuovi voli bisettimanali verso Oradea da Roma Fiumicino e Milano Bergamo.

La compagnia aerea consolida così il suo legame con l’Italia investendo ancora sull’hub romano - la più grande base italiana del vettore con un network di 62 rotte - e su Milano Bergamo.

“Questo lancio in contemporanea delle rotte da Roma Fiumicino e Milano Bergamo per la nuova stazione di Oradea è la conferma della nostra strategia di crescita capillare e mirata in Italia - commenta in una nota Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air -. Il nostro Paese rimane il mercato più grande e, investendo simultaneamente su due scali strategici, stiamo non solo offrendo ai passeggeri italiani un accesso economico a una destinazione ricca di storia e cultura, ma stiamo anche rafforzando il nostro impegno verso la connettività e lo sviluppo economico locale”.

Complessivamente, dalla Penisola la compagnia aerea opera oltre 240 rotte verso 32 Paesi con una flotta di 29 aeromobili Airbus A321neo. Nel 2025 ha trasportato oltre 19,7 milioni di passeggeri (+8% rispetto allo stesso periodo del 2024), operando oltre 89 mila voli da e per il Belpaese con un tasso di completamento del 99,8%.