Wizz Air e aeroporto di Bologna rinnovano il patto di collaborazione

Wizz Air e Aeroporto di Bologna consolidano la propria partnership, che nel corso di quest’anno ha portato a un aumento del 20% dei posti offerti da parte della low cost, che si è rafforzata come secondo vettore sul Marconi.

Il patto è stato siglato nel corso di un incontro tra le parti, che si è tenuto presso la sede centrale di Budapest, tra Nazareno Ventola, amministratore delegato dell’Aeroporto di Bologna, ha incontrato Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air: al centro dell’incontro le future opportunità di sviluppo della connettività, incluse possibili nuove destinazioni e ulteriori opportunità di crescita del network da Bologna.

“Offrire circa 1,3 milioni di posti quest’anno e diventare la seconda compagnia aerea dell’aeroporto rappresentano traguardi importanti – ha evidenziato Malin -, ma guardiamo con fiducia alle ulteriori opportunità di sviluppo che ci attendono”. “La crescita costante di Wizz Air – ha aggiunto Ventola - testimonia l’importanza strategica di Bologna all’interno del network italiano della compagnia e conferma il valore di una relazione consolidata e reciprocamente vantaggiosa”.