Wizz Air e AIRiminum lanciano due nuove: Rimini si collega a Katowice e Sofia

Wizz Air e AIRiminum, società di gestione dell’aeroporto Federico Fellini, hanno annunciato il lancio di due nuove rotte dirette da Rimini verso la Polonia e la Bulgaria: Katowice e Sofia. Questa duplice espansione è volta a intensificare la connettività tra l’Italia e l’Europa fentro-orientale, rispondendo alla crescente domanda di viaggi leisure e business. L’annuncio delle due nuove connessioni arriva pochi giorni dopo quello della Rimini-Budapest che opererà dal prossimo 8 giugno tre volte alla settimana.

La rotta Rimini-Sofia prenderà il via il 31 marzo 2026 e opererà con una frequenza trisettimanale ogni martedì, giovedì e sabato. Il collegamento Rimini – Katowice partirà l’8 giugno 2026 e opererà due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì. L’apertura delle rotte verso Katowice e Sofia, ovviamente, non solo amplifica la scelta per i viaggiatori italiani, ma sostiene attivamente il turismo bidirezionale verso la riviera romagnola, confermando l’attrattiva del territorio per il mercato dell’Europa centro-orientale.

La soddisfazione nei commenti istituzionali

Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare le due nuove rotte di Wizz Air per la Summer 2026: Sofia e Katowice. Questo ulteriore passo avanti nel consolidamento della partnership tra Wizz Air e il Fellini, con 4 destinazioni servite, evidenzia una prospettiva di crescita significativa già a partire dalla Summer 2026. L’obiettivo comune nel nuovo accordo pluriennale è continuare a crescere insieme in maniera importante”.

“Si allarga di settimana in settimana la rete di collegamenti europei del Fellini -commenta invece l’Assessora regionale a turismo, commercio e sport Roberta Frisoni- con cui la Regione e il territorio stanno lavorando in stretta sinergia. Proprio ieri la promozione turistica regionale è rientrata dal workshop itinerante b2b ‘Buy Italy’, tenutosi a Varsavia, che ha visto la presenza di compagnie aeree, tour operator e giornalisti, un’importante opportunità per il mercato polacco. l collegamenti aerei sono la base su cui si fonda il progetto di comunicazione e internazionalizzazione che stiamo portando avanti con i comuni della provincia di Rimini”.

“Rimini continua a rafforzare il proprio ruolo di porta d’accesso internazionale – dichiara il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e l’annuncio di questi due nuovi collegamenti Wizz Air per la prossima primavera-estate rappresenta un segnale concreto della crescita del nostro aeroporto e dell’attrattività del territorio. Sono rotte che ampliano le opportunità di scambio turistico ed economico e che danno ulteriore sostanza alla collaborazione fra Airiminum, Apt servizi e i comuni della Riviera nel percorso di sviluppo dello scalo riminese. Dopo un’estate caratterizzata dall’arrivo di numerosi vettori stranieri e in vista dell’importante appuntamento di Routes Europe 2026, questi nuovi voli confermano la direzione intrapresa: un sistema turistico sempre più internazionale, capace di dialogare con mercati dinamici come quelli dell’Est Europa, che negli ultimi anni stanno mostrando un trend di crescita costante e importante”.