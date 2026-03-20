Wizz Air arriva a quota 17 aerei a Roma e mette in cantiere un nuovo incremento di posti offerti, pari a 500mila unità. La crescita sarà operativa dal prossimo mese di ottobre, al termine di una stagione estiva in cui verranno operate 74 rotte verso 30 Paesi, con tredici new entry e il rafforzamento delle frequenze su numerosi collegamenti. In totale nel 2026 la low cost offrirà oltre 9 milioni di posti sulla Capitale, con un incremento del 22,5%.

“Qui nella capitale, grazie alla solida partnership con Aeroporti di Roma, stiamo costruendo molto più di un network di rotte – sottolinea il chief commercial officer Ian Malin: stiamo creando per i nostri passeggeri italiani e non, un accesso diretto a nuove destinazioni, nuove esperienze, nuove storie da vivere e raccontare e nuove opportunità di viaggio a prezzi assolutamente accessibili”.

Grazie a questo incremento il vettore ungherese porterà a oltre 27 milioni i posti offerti in Italia nel corso di quest’anno, con un totale di 291 rotte in 33 Paesi.