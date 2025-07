Wizz Air investe sulla Sicilia, da ottobre via al Catania-Danzica

Sono già disponibili i biglietti per il nuovo volo di Wizz Air che, a partire dal 28 ottobre, collegherà Catania a Danzica, in Polonia, con tre frequenze settimanali: il martedì, il giovedì e il sabato.

“Con questo nuovo collegamento diretto - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air - rafforziamo ulteriormente la nostra offerta in Sicilia e confermiamo il ruolo centrale dello scalo catanese nel nostro network italiano e internazionale”.

La rotta, che sarà coperta dai modernissimi Airbus A321neo, rappresenta il quarto collegamento diretto di Wizz Air tra Catania e la Polonia dopo Varsavia Chopin, Katowice e Breslavia (quest’ultima in partenza dal 31 marzo 2026) e consolida il ruolo rivestito dall’Aeroporto di Catania-Fontanarossa che, da ottobre 2020, è una delle cinque basi italiane di Wizz Air e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’internazionalizzazione del Sud Italia.

Dallo scalo siciliano il vettore offre 17 rotte in 9 Paesi e, con il potenziamento della base, solo nei primi sette mesi del 2025 ha già operato quasi 4mila voli da e per Catania, registrando oltre 823mila prenotazioni e raggiungendo un tasso medio di completamento del 99,8%. Anche le performance operative hanno continuato a migliorare, con i tassi di puntualità in partenza aumentati di oltre il 5% rispetto al 2024.