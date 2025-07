Wizz Air accorcia le distanze tra Italia e Regno Unito. La compagnia aerea lancia due nuovi collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per Londra Luton.

I servizi debutteranno il prossimo 26 ottobre e saranno operati ogni giorno, con doppia frequenza nei giorni di maggiore traffico (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica).

Si tratta dei primi collegamenti operati da Wizz Air dall’Italia per l’aeroporto di Londra Luton. Una novità che si inserisce in una strategia di consolidamento e crescita nei due Paesi, nonché nel programma strategico da oltre 14 miliardi di euro Customer First Compass.

Italia mercato cruciale

“Italia e Regno Unito rappresentano oggi due basi fondamentali nella crescita internazionale di Wizz Air - spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. L’introduzione di ulteriori collegamenti tra Milano, Roma e Londra, volando anche sullo scalo di Luton, è il riflesso della nostra strategia di rafforzamento nei mercati più redditizi, dove l’Italia si distingue come per ottimi risultati sia in termini di potenziale di crescita che di domanda dei passeggeri. Vogliamo continuare a investire in questi Paesi e su rotte ad alto traffico come queste, che coniugano esigenze turistiche, familiari e professionali, nel pieno rispetto del nostro impegno verso l’esperienza dei passeggeri e l’innovazione continua.

Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e oltre 210 rotte attive da e per l’Italia, il mercato tricolore si conferma il più importante per la low cost, che ha intenzione di continuare a investire in maniera importante per proseguire su questa rotta. Solo nei primi sette mesi del 2025, la compagnia ha operato quasi 50.000 voli da/verso la Penisola, mantenendo un tasso di completamento del 99,7% e registrando oltre 10,5 milioni di prenotazioni, con una crescita del +9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.