Via libera dal Ministero dell’Interno all’uso di piattaforme che possano consentire agli affitti brevi il check-in a distanza in sicurezza. Rispondendo a un quesito sulla circolare del 18 novembre 2024 relativa all’identificazione delle persone ospitate nelle strutture ricettive, il Viminale ha accolto la proposta dell’associazione di Confindustria, AssoSoftware - che rappresenta le aziende produttrici di software gestionali - di permettere l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che garantiscano check-in sicuri e trasparenti da distante.

In particolare, la proposta dell’associazione prevede l’impiego di piattaforme di videochiamata installate presso la struttura o di un QR-Code, un codice univoco o altro elemento distintivo, periodicamente aggiornato e visualizzabile solo presso la struttura. Soluzioni in linea con le indicazioni del Ministero, che ha già ribadito come la circolare non obblighi il gestore a una presenza fisica per il check-in consentendo l’uso di sistemi digitali di acquisizione di dati, anche da remoto, conformi alle norme vigenti.

“Accogliamo con grande soddisfazione la risposta del Ministero dell’Interno al nostro quesito - commenta Piefrancesco Angeleri, presidente di AssoSoftware -. Si tratta di un segnale importante: dimostra che la tecnologia può essere messa al servizio della sicurezza in modo intelligente, concreto e proporzionato. La proposta di AssoSoftware per il check-in a distanza nelle strutture ricettive, basata sull’expertise sviluppata dalle imprese della filiera del software, permette controlli efficaci senza appesantire il lavoro di chi gestisce le strutture e favorendo l’arrivo di turisti nel nostro Paese. È un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, che valorizza l’innovazione e risponde con equilibrio alle esigenze del settore turistico.”