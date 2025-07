Turismo tedesco sulla via del record storico. Secondo i nuovi dati Wttc, tutti i principali indicatori di performance della Germania sarebbero destinati a toccare nuovi massimi, con la spesa dei visitatori internazionali prossima ai 57 miliardi di euro, ovvero la più alta mai registrata prima dalla nazione; inoltre, un Pil dell’11,6% e 6,5 milioni di posti di lavoro.

I tedeschi stessi, dal canto loro, stanno contribuendo a innalzare le cifre, grazie a una spesa di 425 miliardi di euro come visitatori nazionali. “Questa potente ripresa - osserva il World Travel & Tourism Council - posiziona la Germania come esempio globale di ripresa e ‘reinvenzione’. Fondamentalmente, tra l’altro, è l’attenzione a una sostenibilità che non ostacola la crescita economica, modello che dimostra che le due cose possono andare di pari passo”. In prospettiva a più lungo termine, le previsioni indicano che, entro il 2035, il settore viaggi e turismo potrà contribuire all’economia con 579 miliardi di euro e sosterrà 7,6 milioni di posti di lavoro.