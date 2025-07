Baleari, Roberto Cavalli firma il lusso di The Unexpected Ibiza Hotel

Roberto Cavalli porta la sua visione del lusso a Ibiza, trasformando The Unexpected Ibiza Hotel in un’icona di design e lifestyle mediterraneo. In partnership esclusiva con la struttura di Playa d’en Bossa – nata dal restyling dell’ex The Ushuaïa Tower – il brand estende il proprio universo oltre la moda, abbracciando l’ospitalità di alta gamma.

Il progetto riflette lo spirito edonistico e l’eleganza firmata Cavalli, grazie al tocco creativo di Fausto Puglisi, direttore creativo della maison, che ha ideato per l’estate 2025 la stampa Ray of Sea: una grafica esclusiva color Miami Blue ispirata alla luce riflessa su un accendino Art Déco di Roberto Cavalli. Un motivo che riveste ogni dettaglio – dai lettini alla jacuzzi VIP – trasformando ogni spazio in un’esperienza immersiva. Simbolo della sinergia tra moda e hotellerie, il serpente Cavalli si intreccia con il colibrì di The Unexpected, firmando un’estate dal glamour audace e rivoluzionario.