Air France volerà anche in inverno tra Parigi e Verona

Sarà operativo anche in inverno il collegamento di Air France tra Verona e Parigi Charles De Gaulle. La compagnia aerea ha infatti esteso il servizio, prevedendo dal 1° novembre 2025 al 28 marzo 2026 5 frequenze a settimana (a esclusione del lunedì e giovedì).

La rotta, operata con Embraer E 190, prevederà partenze dalla Ville Lumière alle 8:05, con arrivo alle 9:40; e da Verona alle 10:35 alle 12:10.

“L’estensione del nostro operativo, per la stagione invernale 2025-2026, è il risultato della grande risposta avuta dai clienti, che utilizzano l’aeroporto di Verona - spiega Fabio Andaloro, sales director Italy Air France-Klm -. Siamo lieti di continuare ad offrire i nostri servizi e di dare accesso, grazie al nostro hub di Parigi Charles De Gaulle, ad un ampio numero di destinazioni europee ed intercontinentali. Tra queste, ad esempio, New York, San Paolo, Johannesburg, Dubai e Mauritius. Un ringraziamento speciale anche all’autorità aeroportuale, per la proficua e costante collaborazione”.

Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation Gruppo Save, aggiunge: “Il prolungamento alla stagione invernale del volo su Parigi Charles De Gaulle rafforza l’offerta di voli dell’aeroporto Catullo, andando incontro alle richieste del territorio di continuità del collegamento oltre la stagione estiva. Per i passeggeri dello scalo significa infatti non solo raggiungere agevolmente la capitale francese, ma poter contare tutto l’anno sulla vasta rete di voli di Air France per raggiungere destinazioni in tutto il mondo”.