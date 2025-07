Dopo il successo del debutto nel 2025, Explora Journeys annuncia il ritorno a Monte Carlo in occasione del Formula 1® Grand Prix de Monaco 2026. Dal 3 all’8 giugno la Explora I sarà ormeggiata nel cuore pulsante del Principato, trasformandosi in un elegante rifugio galleggiante per vivere la gara più iconica del calendario con una prospettiva unica.

“Il weekend della gara di Monaco è diventato un capitolo significativo e indimenticabile nella storia in continua evoluzione di Explora Journeys - ha dichiarato Anna Nash, presidente del brand di lusso lifestyle del Gruppo Msc -. Vedere Explora I pronta a salpare in un contesto così iconico rappresenta la realizzazione della nostra visione: dove l’arte del viaggio si intreccia con le emozioni e il vivere raffinato.”

Già nel 2025, Explora II aveva ridefinito gli standard dell’hospitality legata alla Formula 1®, offrendo agli ospiti uno yacht-resort a pochi passi dal circuito. Il ritorno nel 2026 riafferma il legame tra lusso autentico, esperienze esclusive e grandi eventi.