Viaggi dell’Elefante alla conquista del Madagascar. L’operatore amplia la programmazione per il 2025 e il 2026, annunciando l’ingresso della destinazione nell’offerta e nuovi itinerari su mete consolidate.

Il Madagascar, spiega il ceo di Viaggi dell’Elefante, Enrico Ducrot, “rappresenta per noi una destinazione emblematica: a parte Nosy Be è fuori dai circuiti convenzionali ma ricca di contenuti, perfetta per un pubblico attento e alla ricerca di esperienze in una natura incontaminata”.

Con questa nuova proposta, l’operatore consolida la propria presenza in Africa, tra le mete più richieste e apprezzate dai clienti, offrendo un nuovo approccio di viaggio all’insegna della filosofia Ecoluxury e del contatto autentico con la natura e le comunità locali. “Continuiamo ad arricchire la programmazione e a costruire itinerari che sappiano emozionare - continua Ducrot -, valorizzando il tempo dedicato al viaggio come un’opportunità di crescita e scoperta”.

Insieme alla new entry, l’operatore ha rivisto l’offerta su altre destinazioni, mettendo a punto itinerari rinnovati in Sud America e America Latina, con particolare attenzione a Brasile, Perù, Argentina, Cile, Cuba, Colombia, Guatemala e Messico; e nuove esperienze immersive nell’Africa Australe e Orientale, in India, nel Caucaso e in Corea del Sud.