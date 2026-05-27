Wizz Air potenzia il Nord Sardegna: le novità su Olbia e Alghero

Quasi 440mila posti da e per Alghero ed Olbia, con una crescita del 108% rispetto all’estate 2025. Alza l’asticella sulla Sardegna Wizz Air, opererà complessivamente 11 rotte verso 10 paesi. Un programma estivo che include anche 5 nuove rotte da Alghero.

All’aeroporto di Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo” Wizz Air servirà nell’estate 2026 un totale di 8 rotte verso 8 Paesi, mettendo a disposizione 311 mila posti, in crescita del 253% rispetto alla precedente stagione estiva. Cinque le new entry rispetto all’anno passato: Belgrado, Skopje, Tirana, Varsavia e Venezia.

La crescita su Olbia si traduce in un rafforzamento concreto delle frequenze sulle rotte operate: il collegamento Olbia–Milano Malpensa passerà da 9 a 11 frequenze settimanali, la rotta Olbia–Roma Ciampino sarà operata con frequenza giornaliera, mentre il collegamento Olbia–Varsavia Chopin arriverà fino a 3 frequenze settimanali nel picco estivo.

“L’espansione di Wizz Air su Alghero e Olbia conferma l’efficacia del percorso di collaborazione avviato tra i due aeroporti del Nord Sardegna e i partner industriali che scelgono di investire stabilmente sul territorio – sottolinea Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal -. La crescita dei collegamenti internazionali non rappresenta soltanto un incremento dell’offerta di voli, ma un fattore strategico per migliorare l’accessibilità dell’isola, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e creare nuove opportunità per il tessuto economico e produttivo locale”.