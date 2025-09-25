Wizz Air potrebbe essere la sesta compagnia multata in Spagna per i bagagli

Wizz Air potrebbe aggiungersi all’elenco di compagnie aeree low cost multate in Spagna a causa delle regole sui bagagli.

Come riporta preferente.com, il vettore ha confermato di essere la sesta compagnia aerea inclusa nella procedura sanzionatoria avviata dal Ministero dei Diritti Sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030 per presunte pratiche abusive, tra cui l’applicazione di un supplemento per il trasporto dei bagagli a mano. Il vettore si andrebbe così ad aggiungere a Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea e Norwegian.

Viene comunque precisato che l’apertura di un fascicolo non comporta una sanzione definitiva.

Per quanto riguarda la tariffa per il bagaglio, la compagnia ha sostenuto che è dovuta a motivi operativi, poiché i suoi Airbus 321neo hanno spazio in cabina solo per un trolley ogni due passeggeri circa.