Wizz Air prosegue sulla via dell’introduzione di tariffe globali con l’aggiunta del Wizz Discount Club Premium, l’abbonamento che introduce nuovi benefici per gli iscritti.

“Con questo abbonamento – spiega la compagnia in una nota -, i viaggiatori potranno usufruire dell’imbarco prioritario con il vantaggio aggiuntivo di poter portare a bordo un trolley, la selezione dei posti premium e spazio extra per le gambe, il tutto disponibile per un massimo di due passeggeri. Gli abbonati riceveranno inoltre uno sconto di 10 € sulle tariffe dei voli a partire da 19,99 € e uno sconto di 5 € sull'acquisto online di bagagli in stiva, oltre a promozioni e sconti esclusivi direttamente a bordo”.

Il nuovo programma, inoltre, potrà essere esteso a gruppi per un massimo di sei passeggeri. Wizz Air, infine, offre la possibilità di usufruire del Wizz Discount Club Light, un'opzione gratuita che consente di accedere a coupon esclusivi a bordo e a promozioni presso il Wizz Café e la boutique di bordo.