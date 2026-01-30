Wizz Air: tre nuove rotte in Sicilia dall’estate

Saranno tre le nuove rotte che Wizz Air inserirà nella programmazione estiva della Sicilia. Per quanto riguarda Catania le new entry saranno Tirana e Podgorica mentre da Palermo di potrà volare anche a Sofia.

Per quanto riguarda il Fontanarossa le nuove rotte prenderanno il via all’inizio di maggio con 4 frequenze settimanali sulla destinazione albanese e 3 su quella montenegrina. Avvio a luglio invece per il volo dal capoluogo siciliano verso la Bulgaria.

“L'introduzione di queste rotte verso Tirana, Podgorica e Sofia segna un capitolo fondamentale della nostra presenza in Italia e consolida la nostra partnership con gli aeroporti siciliani – spiega il corporate communication manager Salvatore Gabriele Imperiale -. Questi collegamenti non sono semplici aggiunte al network, ma ponti strategici verso mercati in forte crescita, che rafforzano il ruolo della Sicilia come hub d'eccellenza nel Mediterraneo. Questi traguardi sono possibili grazie alla costante e proficua collaborazione con i gestori Sac e Gesap”.

Con l'aggiunta del terzo aereo basato a Catania e il potenziamento delle operazioni a Palermo, la capacità totale supererà i 2 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.