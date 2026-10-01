Wizz Air investe sul Cilento. A poche settimane di distanza dalla conferma del posizionamento del quarto Airbus a Napoli, la low cost ha annunciato l’avvio di tre nuovi servizi dall’aeroporto di Salerno verso Budapest, Tirana e Varsavia.

La novità conferma l’impegno della compagnia aerea sul territorio campano e il solido rapporto costruito negli anni con Gesac.

Le tre nuove rotte, al debutto il 6 giugno 2027, saranno operate con aeromobili A321neo e i biglietti sono già acquistabili sui canali di vendita del vettore.

I voli per Budapest e Varsavia saranno operati ogni mercoledì e domenica; quelli verso Tirana saranno operati ogni mercoledì, giovedì e domenica.

“La Campania occupa un ruolo centrale nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia e l’annuncio di oggi rappresenta una nuova importante tappa di un percorso che stiamo portando avanti con grande continuità - ha commentato József Váradi, ceo di Wizz Air -. Solo poche settimane fa abbiamo annunciato il quarto aeromobile basato a Napoli e un ulteriore significativo aumento della nostra capacità sul territorio; oggi estendiamo la nostra presenza anche a Salerno, aggiungendo tre nuovi collegamenti internazionali verso Budapest, Tirana e Varsavia. Napoli e Salerno rappresentano per noi due componenti complementari di un unico, forte polo campano, attraverso il quale vogliamo offrire sempre più opportunità di viaggio ai passeggeri e, allo stesso tempo, sostenere l’attrattività internazionale della regione.”