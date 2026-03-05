Wizz Air: voli sospesi su Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 15 marzo

Wizz Air sceglie la via della prudenza in attesa di uno sviluppo degli eventi bellici mediorientali e prolunga la sospensione di tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman fino a domenica 15 marzo inclusa.

“La compagnia continua a monitorare attentamente gli sviluppi e resta in costante contatto con le autorità locali e internazionali, le agenzie per la sicurezza aerea, le autorità di sicurezza e i relativi organismi governativi – spiega la compagnia in una nota -. Le decisioni operative saranno soggette a revisione continua e il programma dei voli potrebbe subire modifiche in base all'evolversi della situazione”.

I passeggeri con prenotazioni interessate dalle modifiche verranno contattati direttamente e riceveranno informazioni in merito alle opzioni a loro disposizione.