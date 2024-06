È Qatar Airways la migliore compagnia aerea del mondo. Per l’ottava volta, non consecutiva, il vettore del Qatar si aggiudica la testa della classifica ai World Airline Awards di Skytrax.

Oltre ad essere stata nominata migliore compagnia aerea al mondo 2024, Qatar Airways ha anche vinto i premi per la migliore Business Class al mondo, la migliore lounge di Business Class al mondo e la migliore compagnia aerea del Medio Oriente.

Alle sue spalle si piazza Singapore Airlines, che nel 2023 si era aggiudicata la prima posizione. Scambio di posizioni anche fra Emirates e ANA All Nippon Airways: quest’anno il vettore emiratino è in terza posizione e la compagnia giapponese passa invece al quarto posto.

Balzo in avanti per Cathay Pacific, che passa dall’ottavo al quinto posto, mentre Japan Airlines scende dal quinto al sesto posto. Settima piazza per Turkish Airlines, che scende di una posizione, seguita da Eva Air, in crescita di un gradino dal nono all’ottavo posto. Non posto per Air France, che scende di due posizioni, mentre sale di altrettante posizioni Swiss International Air Lines, decima classificata.

Nel dettaglio

Singapore Airlines ha ottenuto il massimo dei voti con il premio per il miglior personale di cabina al mondo e le sue suite di prima classe continuano a dominare, vincendo il premio come migliore prima classe al mondo. Singapore Airlines ha ottenuto anche il riconoscimento come migliore compagnia aerea in Asia.

ANA All Nippon Airways vince il premio per i migliori servizi aeroportuali al mondo. Cathay Pacific ha ricevuto il premio per la migliore classe economica al mondo, mentre Japan Airlines ha vinto il premio per la migliore classe economica premium al mondo.

Saudi Arabian Airlines (ventesima nella classifica generale) vince il premio come compagnia aerea che ha fatto più miglioramenti nel 2024, davanti a STARLUX Airlines al 2° posto e PLAY al 3° posto. Questo premio riflette il miglioramento della qualità dei vettori.

Air Transat è stata nominata la migliore compagnia aerea leisure del mondo, un premio che la compagnia aerea canadese ha vinto in cinque precedenti occasioni.

Ethiopian Airlines ha vinto il premio come Migliore compagnia aerea in Africa per il sesto anno consecutivo, Turkish Airlines è stata la Migliore compagnia aerea in Europa, Hainan Airlines è stata nominata Migliore compagnia aerea in Cina e airBaltic ha vinto il premio come Migliore compagnia aerea in Europa orientale.

Air France è stata più volte vincitrice nel 2024, con tre premi per il miglior catering di prima classe al mondo, il miglior ristorante in lounge di prima classe (CDG) e la migliore compagnia aerea dell'Europa occidentale.