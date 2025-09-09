E’ Esin Zeynep Selvi la nuova direttrice dell’Ufficio Cultura e Informazioni della Turchia in Italia. Un ritorno, considerando che aveva già guidato l’ufficio in passato. Selvi subentra a Haluk Soner.

“È per me un grande onore tornare a guidare l’Ufficio Cultura e Informazioni in Italia – ha dichiarato Esin Zeynep Selvi – La Turchia è un Paese che custodisce una straordinaria ricchezza storica, culturale e artistica. Il mio impegno sarà quello di raccontarla con passione e creatività, rafforzando i legami con l’Italia e aprendo nuovi spazi di collaborazione e di dialogo tra i nostri paesi”.

La nomina arriva in una fase di forte crescita per il turismo turco che nel 2024 ha avuto oltre 62 milioni di visitatori; un nuovo record che conferma il Paese tra le destinazioni più amate al mondo e dagli italiani (720 mila i nostri connazionali sempre nel 2024).

Prima del suo ritorno in Italia Selvi ha diretto il Marketing and Communication Department presso la General Directorate of Promotion del Ministero della Cultura, dopo aver coordinato per cinque anni (2018–2023) il Media and Communication Bureau della stessa Direzione