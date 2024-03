Francia vicina ai 100 milioni di visitatori

Francia in primo piano. Prende infatti il via la 17esima edizione di Rendez-vous en France, in programma a Tolosa in Occitania. In totale, coinvolge mille900 professionisti del Turismo impegnati in 24mila appuntamenti programmati.

La Francia si posiziona come destinazione di riferimento in termini di qualità e di innovazione, ma anche sui temi della sostenibilità e inclusività, diversificando la programmazione della destinazione nell’anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, per la XXXIII Olimpiade, attesi rispettivamente dal 26 luglio all’11 agosto e dal 28 agosto all’8 ottobre.

“La stagione turistica in Francia nel 2023 è stata eccellente, i primi dati indicano quasi 100 milioni di visitatori stranieri”, spiega Frédéric Meyer (nella foto), direttore Atout France Italia-Grecia-Svizzera, coordinatore regionale Europa del Sud. “Sono sempre più numerosi i turisti italiani che scelgono la Francia, soprattutto in estate, ma anche fuori stagione”. Il mercato italiano procura circa 8 milioni di arrivi turistici e rappresenta il quarto bacino internazionale. Il 2024 è l’anno dei grandi anniversari: 80 anni dello Sbarco in Normandia e i 150 anni dell’Impressionismo, mentre l’8 dicembre la Cattedrale di Notre Dame sarà riaperta al pubblico.

Elisabetta Canoro