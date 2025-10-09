4L Collection apre il primo 5 stelle del gruppo e guarda a Milano

4L Collection, il gruppo alberghiero romano di proprietà della famiglia Lazzarini, è prossimo all’apertura dell’ottava struttura nella Capitale. Si chiamerà ‘Hotel del Sole’ e sarà il primo 5 stelle del gruppo. L’albergo offrirà 32 camere nella cornice di Campo de Fiori, sopra i resti del teatro di Pompeo.

“È la chiusura del cerchio con un progetto meraviglioso – ci ha dichiarato Stefania Catozzi, direttore commerciale del gruppo -. Inizieremo a promuoverlo nel 2026 e ci affiancheremo ad un brand di lusso. È un cambio di strategia importante, perché vogliamo continuare a crescere ma non in dimensione bensì in qualità”.

Nel 2026 inoltre potrebbe arrivare un’altra novità con l’apertura di un 4L a Milano, il primo fuori dalla Capitale.