A Dubai Holding il controllo del Jumeirah Mallorca

Il cinque stelle Jumeirah Mallorca a Port de Sóller sull’isola di Maiorca in Spagna passa sotto il controllo totale di Dubai Holding. La struttura, tra i rifugi di lusso più rinomati del Mediterraneo, è già gestita da alcuni anni da Jumeirah, brand di punta di Dubai Holding nel settore dell’hospitality e dell’hotellerie, ma la società emiratina prevede di investire ancora nel miglioramento del resort.
Jumeirah Mallorca, 121 camere sulla costa nord-occidentale dell’isola delle Baleari, entra così a fare parte della collezione europea di Jumeirah che include cinque proprietà tra Capri, Londra e il Jumeirah Le Richemond Geneva, che aprirà presto i battenti a Ginevra, in Svizzera.
Il portafoglio di Dubai Holding comprende in totale 34 hotel e resort con una selezione di brand alberghieri di livello mondiale, tra cui il Bvlgari Hotel Dubai.
“Questa acquisizione rappresenta un’aggiunta strategica al nostro crescente portafoglio globale nel settore dell’ospitalità e sottolinea il nostro impegno a investire in asset di alta qualità in grado di generare valore nel lungo periodo per Dubai Holding” ha dichiarato Amit Kaushal, Group Chief Executive Officer di Dubai Holding.