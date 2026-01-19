A tu per tu con la natura: le proposte del Relais Masseria le Cesine di CDSHotels

Si preannuncia all’insegna del legame e del rispetto per la natura la stagione 2026 del Relais Masseria le Cesine, firmato CDSHotels, che ha scelto la via dell’equilibrio tra comfort e sostenibilità.

Immerso nella quiete di un uliveto, e vicino alla riserva naturale WWF “Le Cesine”, il relais prende una direzione nuova consegnali concreti, come la raccolta dell’acqua piovana, poi reimpiegata per l’irrigazione, mentre il fabbisogno energetico interno è garantito da un impianto fotovoltaico e i pannelli solari termici forniscono acqua calda nel rispetto della stagionalità.

Un sentiero attraverso il bosco collega direttamente il relais alla spiaggia privata, trasformando anche lo spostamento in un momento di immersione lenta nella natura. Anche la Spa propone trattamenti basati esclusivamente su prodotti naturali,. biologici e cruelty-free.