Guarda all’Europa la nuova espansione del marchio Handwritten Collection di Accor, il portfolio di strutture di charme lanciato lo scorso anno. Le prossime aperture faranno infatti tappa nelle città di Tirana, Nicosia, Duesseldorf, Bucarest, Zeeland e Vielsalm.

“Le nostre recenti aperture in Europa confermano il successo di Handwritten Collection nel creare hotel che rispondano alle esigenze di viaggiatori in cerca di esperienze uniche – spiega Philippe Bijaoui, chief development officer premium, midscale & economy division di Accor per Europa e Nord Africa -. Albergatori indipendenti e proprietari di strutture affermate apprezzano la possibilità di collaborare con un marchio internazionale di fiducia. L'espansione di Handwritten Collection in Europa è una chiara testimonianza della forte domanda e dell'interesse crescente per la nostra proposta in tutta l’area”.

Il marchio di Accor si sta dimostrando come uno dei brand dalla crescita più rapida: dopo i 17 hotel inaugurati nell’ultimo anno, sono ora 25 quelli in fase di sviluppo oltre a circa 150 progetti in fase di negoziazione.