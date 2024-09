Accor con la sua divisione Pacific rafforza il presidio australiano firmando accordi di rinnovo delle partnership per oltre 40 hotel, per un totale di 5500 camere in tutto il Paese. I partner di Accor Pacific hanno già investito, dal 2022 a oggi, qualcosa come 450 milioni di dollari in ristrutturazioni e ammodernamenti.

Tra le intese rafforzate quella con Silversea Investments attraverso un accordo di franchising a lungo termine, che si tradurrà in investimenti per rinnovare il Novotel Sydney Parramatta e il Mercure Sydney Parramatta; al termine della ristrutturazione saranno unificati sotto il nome di Novotel Sydney Rosehill. Gestite da Trilogy Hotels, le due proprietà trarranno vantaggio dal proseguimento dello sviluppo infrastrutturale di Parramatta e dall’apertura del nuovo aeroporto di Western Sydney nel 2026.

La rete del gruppo

L’hotel di lusso della Sunshine Coast, il Sofitel Noosa Pacific Resort, ha inoltre recentemente esteso la sua partnership con Accor per l’hotel di punta Sofitel. Il resort, spiega hotelsmag.com, svelerà i suoi piani di ristrutturazione, che includono miglioramenti al suo posizionamento di lusso.

Accor opera in Australia da oltre 30 anni e la rete del gruppo conta oltre 400 hotel di 9 brand tra Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Polinesia francese. Una notevole massa critica “costruita - afferma Adrian Williams, Accor Pacific Coo PM&E - sulla forza dei rapporti consolidati del gruppo con i proprietari di hotel internazionali e locali. Abbiamo sviluppato la più grande piattaforma di gestione alberghiera nel Pacifico e siamo l’unico operatore alberghiero ad avere team operativi a Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Hobart, Launceston, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Cairns, Auckland e alle Fiji”.