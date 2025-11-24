Affitti brevi e cedolare secca, Tajani: “Credo si arriverà a una soluzione che lascerà la situazione così com’è”

C’è anche la questione degli affitti brevi tra i nodi che stanno tenendo sotto scacco la Manovra. Una soluzione potrebbe arrivare, però, entro la fine di questa settimana. È prevista, infatti, tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre - al rientro della premier Giorgia Meloni dal G20 - la terza riunione di maggioranza per trovare un accordo definitivo sugli emendamenti più divisivi della legge di Bilancio.

Sulla questione dell’aumento al 26% della cedolare secca sulle locazioni turistiche la discussione è ancora aperta, ma, ha anticipato il vicepremier Antonio Tajani a ilsole24ore.com, “credo si arriverà a una soluzione che lascerà la situazione così com’è. Magari - ha aggiunto - si potrà forse ridurre il numero degli immobili dopo i quali si innalzerà la tassazione. Oggi sono cinque e potrebbero arrivare a tre, però è importante che non aumenti la tassa”.

L’ipotesi potrebbe incontrare anche il favore della Lega, che sta spingendo per cancellare l’aumento al 26% e mantenere l’aliquota corrente al 21% per il primo immobile.