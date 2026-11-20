“L’offerta ricettiva italiana è cambiata molto negli ultimi anni. L’esplosione del mercato degli affitti brevi ha permesso ai turisti di pernottare a prezzi più contenuti rispetto a quelli dei tradizionali alberghi. Un settore, quello degli hotel che, soprattutto nella fascia medio-bassa, ha subito il contraccolpo in termini di quote di mercato.

Diminuiscono gli hotel e secondo Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi, tra i motivi c’è anche il proliferare degli affitti brevi Secondo i dati Unioncamere-InfoCamere, infatti, dal 2020 al 2025 le imprese alberghiere sono diminuite di 1604 unità, mentre quelle che gestiscono alloggi per soggiorni brevi sono cresciute del 42%, con oltre 13mila imprese in più.

A riportare i dati è MF-Milano Finanza che segnala come, solo su Airbnb ad agosto 2026 si contassero quasi 572mila annunci in Italia, il 7% in più in un anno. “Oltre l’80% riguarda interi appartamenti in cui non vive nessuno - commenta a MF-Milano Finanza Fabri -. A pagare il prezzo più alto sono gli alberghi indipendenti a gestione familiare, che sostengono costi fissi, fiscali e regolatori che un appartamento non ha. Quando le camere restano vuote, i margini si assottigliano, si rinviano gli investimenti e, nei casi più difficili, si chiude o si riconverte quando possibile. Il paradosso è che il turismo in Italia continua a crescere - nel 2025 le presenze hanno superato i 535 milioni - ma la fascia media alberghiera è quella che ne beneficia meno e rischia di più”.

Sul fronte della normativa sugli affitti brevi, sottolinea Fabri, il quadro è frammentato tra varie iniziative locali. “Serve - sostiene - una cornice nazionale che fissi, sul modello indicato dal sindaco Manfredi a Napoli, un tetto massimo del 30% della superficie di ogni edificio destinabile a b&b e case vacanza nel centro storico, che i Comuni possano poi declinare in base alle esigenze del territorio. La sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 ottobre ci dà ragione. Gli Stati membri possono prevedere un’autorizzazione preventiva per gli affitti brevi, purché con criteri trasparenti e proporzionati. L’Italia ora ha lo strumento giuridico, deve usarlo”.

Incentivi per i proprietari

Utili sono, inoltre, fiscalità e norme efficaci che rendano conveniente per i proprietari tornare all’affitto a medio e lungo termine. “In questo senso guardiamo con interesse al taglio della cedolare secca sul canone concordato previsto in Manovra, vedremo se avrà effetto. A questo si aggiunge, per i proprietari, la certezza di poter tornare in possesso del proprio immobile alla fine del periodo di affitto”.

E ad Aigab - Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi - che definisce gli albergatori una lobby con molta presa sui decisori politici, a discapito dei proprietari che vogliono mettere a reddito gli immobili, risponde: “Anche noi siamo proprietari e imprenditori. Abbiamo investito nelle nostre strutture, sosteniamo i costi di gestione e quelli regolatori, diamo lavoro a centinaia di migliaia di persone con contratti regolari. Non chiediamo di limitare la proprietà privata, chiediamo di giocare con le stesse regole degli altri”.