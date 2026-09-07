Affitti brevi: in settimana il testo dell’Ue che consentirà di imporre limiti

Arriva la ‘copertura’ dell’Ue per i Comuni che vorranno applicare limiti agli affitti brevi.
E’ atteso infatti per questa settimana, come riporta ilsole24ore.com la presentazione da parte di Bruxelles del testo della proposta sul Piano casa che prevede anche interventi in materia di affitti turistici.
In particolare, come anticipato anche da questa testata il testo conterrà una serie di norme che consentiranno ai Comuni di regolamentare il fenomeno degli affitti brevi. La materia infatti, fino ad oggi, è stata oggetto di discussione, dal momento che il riferimento a livello europeo è una sentenza del 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso di Parigi. Ma le indicazioni fornite restano soggette a interpretazioni.
Il testo che sarà presentato dovrà invece fornire strumenti e regole a disposizione degli enti locali per porre paletti agli affitti turistici.