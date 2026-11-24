Arricchire l’esperienza di viaggio in ogni fase, dalla pianificazione al soggiorno. Questo l’obiettivo della nuova partnership siglata tra American Express Italia e All Accor, la piattaforma di prenotazione del gruppo Accor.
“Combinando il valore del programma Membership Rewards di American Express con quello di All Accor, offriamo ai nostri titolari di carta nuove opportunità per trasformare le spese quotidiane in vantaggi concreti per i propri viaggi, ampliando le possibilità di accumulare e utilizzare punti e accedere a benefici esclusivi, ovunque li portino i loro viaggi”, spiega Marco Campagna, vice president, head of product & marketing di American Express Italia.
L’accordo amplia, infatti, la flessibilità del programma Membership Rewards di American Express, offrendo ai titolari di carta iscritti al programma una nuova possibilità di trasferire punti al fidelity program All Accor.
“Dando nuova espressione alla promessa di All Accor, mettiamo in connessione il nostro ecosistema globale dell’ospitalità con i titolari di carta American Express di tutto il mondo - aggiunge Mehdi Hemici, chief loyalty & e-commerce officer di Accor -. La base di titolari premium di American Express si integra perfettamente con il nostro portfolio di brand di lusso. Combinando la nostra ampia offerta di brand ed esperienze con la forza della presenza globale di American Express, puntiamo a offrire soggiorni sempre più semplici e personalizzati e opportunità più ricche per gli ospiti di vivere l’universo All Accor in ogni fase del loro viaggio”.
Per le carte emesse in Italia , i titolari iscritti al programma Membership Rewards potranno convertire i punti Membership Rewards in punti All Accor Rewards, secondo un rapporto di conversione di 3 punti Membership Rewards per 1 punto All Accor Reward.
I punti trasferiti potranno essere utilizzati per soggiorni presso gli hotel del portfolio All Accor, che comprende oltre 45 brand alberghieri, nonché per esperienze, offerte gastronomiche e altre opportunità disponibili attraverso un ecosistema di oltre 110 partner, nel rispetto dei termini e delle condizioni del programma All Accor.