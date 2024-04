Colpo di mercato per Pacini Group, real estate advisory, hospitality development & hotel management, che nelle scorse settimane ha annunciato lo sbarco con il proprio brand nel mercato alberghiero italiano. A supporto di questa mossa, entra in squadra Antonello De Medici, figura di lunga esperienza nel settore hospitality, nella gestione di strutture luxury e lifestyle Lifestyle per Starwood, Marriott, Hilton e, da ultimo, per Rocco Forte.

De Medici avrà il ruolo di Business and Operation development manager, e riferirà direttamente al ceo collaborando con tutte le funzioni corporate, con i general manager e con i responsabili delle strutture del Gruppo, per raggiungere gli obiettivi di crescita e migliorare il posizionamento sul mercato.

“Sono molto lieto di accogliere Antonello De Medici nel nostro team e di iniziare questo percorso insieme per sostenere gli obiettivi di crescita del nostro portafoglio di hotel e dei modelli di business del nostro Gruppo alberghiero unitamente allo sviluppo del capitale umano della nostra azienda” commenta Emidio Pacini, founder e ceo di Pacini Group.