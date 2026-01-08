a&o Hostels, nuova acquisizione nel centro di Manchester

a&o Hostels si espande. La catena di ostelli, che vanta già 30mila posti letto in gestione, ha annunciato l’acquisizione dai fondi di Ares Real Estate e EQ Group della piena proprietà di due strutture alberghiere situate in Portland Street e Dickinson Street, nel centro di Manchester, in una posizione centrale strategica tra Deansgate e Piccadilly.

“Manchester è uno dei mercati alberghieri più performanti del Regno Unito dopo Londra – commenta Oliver Winter, ceo di a&o Hostels -, attira oltre 1,9 milioni di visitatori ogni anno ed è da tempo uno dei nostri obiettivi strategici. Questa transazione chiude un anno di grande successo per a&o Hostels, durante il quale abbiamo aggiunto circa 5.500 nuovi posti letto in quattro nuove città e integrato la piattaforma Schulz nel nostro gruppo”.

I due edifici adiacenti, con una superficie complessiva di 13.000 mq, erano in precedenza operativi tramite accordo di franchising con Accor con i marchi ibis e Novotel e verranno ristrutturati da parte di a&o Hostels con un’operazione del valore di 8,2 milioni di sterline che li trasformerà in due immobili in una struttura con 1.218 posti letto distribuiti in 303 camere, suddivise tra camere private (30%), camere familiari (30%) e dormitori (40%). I lavori dovrebbero concludersi entro il primo trimestre del 2027.

Con questa acquisizione, che rientra nel programma di investimento complessivo da 500 milioni di euro, Manchester diventa il quarto asset nel Regno Unito, portando a 44 il numero di strutture a livello europeo in 10 Paesi.