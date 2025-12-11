a&o Hostels si espande: acquisita la berlinese Schulz Hotels

a&o Hostels diversifica l’offerta acquisendo la catena berlinese Schulz Hotels. Una mossa che accelera il progetto di espansione paneuropeo, sulla scia della rapida crescita di un settore sempre più attrattivo anche per gli investitori istituzionali. Trainato dall’aumento del turismo, dalla crescita dei viaggiatori attenti al budget e dai progressi tecnologici, il mercato europeo degli ostelli è infatti destinato a crescere a un tasso di crescita annuo (Cagr) del 5,8% dal 2025 al 2030.

I fondatori di Schulz - Nizar Rokbani, Oskar Kan e Sacha Gechter - entreranno a far parte del team di gestione e consulenza di a&o Hostels per contribuire allo sviluppo del brand e dell’offerta. Il trio è noto anche per aver fondato Meininger, azienda ibrida hotel/ostello attiva in tutta Europa, oggi con oltre 20mila posti letto.

Negli ultimi 24 mesi a&o Hostels ha acquisito 8.500 posti letto - tra strutture operative e in fase di ristrutturazione - negli ultimi 24 mesi, arrivando a un totale di 30mila posti letto gestiti.

“Il know-how combinato di a&o Hostels e Schulz ammonta a 100 anni di esperienza negli ostelli – sostiene Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels -, il presupposto perfetto per una crescita dinamica e creativa in posizioni privilegiate nelle città europee. Dal 2024 abbiamo investito circa 500 milioni di euro per implementare la piattaforma a&o Hostels e valorizzare l’esperienza senza eguali del team nel settore immobiliare, degli investimenti e degli ostelli”.

Schulz Hotels rappresenta un’opzione budget premium e di design, con servizi e un’offerta F&B di livello superiore che si rivolge al tradizionale cliente degli ostelli, così come a viaggiatori individuali e business più esigenti. Attualmente opera un unico hotel da 1.000 posti letto presso la stazione Ostbahnhof di Berlino, con un’altra struttura in programma nel nuovo quartiere Heide di Berlino, vicino alla stazione centrale.

Nel 2024 a&o Hostels ha accolto 2,8 milioni di ospiti e registrato 6,2 milioni di pernottamenti. Questo slancio è proseguito nel primo semestre 2025, con 1,4 milioni di ospiti, 3,1 milioni di pernottamenti e un tasso di occupazione del 73%.