a&o Hostels pubblica il report di sostenibilità 2025

a&o Hostels ha pubblicato il report di sostenibilità 2025, che illustra i principali risultati Esg raggiunti. Con 46 strutture, circa 31.600 posti letto distribuiti in 32 città e 10 Paesi europei, a&o Hostels è la più grande catena di ostelli d'Europa. Nello specifico, nel 2025 a&o ha accolto quasi 3 milioni di ospiti, per un totale di 6,6 milioni di pernottamenti.

Il documento, presentato in una nota alla stampa, evidenzia una riduzione dell'1,9% delle emissioni di Co₂e per pernottamento rispetto al 2024, pari oggi a 3,58 kg. L'apertura di quattro nuove strutture nel corso del 2025, tutte ricavate dalla riconversione di immobili esistenti, ha determinato tuttavia un lieve aumento delle emissioni complessive (+3,1%), che raggiungono le 13.575 tonnellate metriche di Co₂e.

Focus sulla riqualificazione degli edifici

Con l'apertura di quattro nuove strutture nel 2025, tra cui a&o London Docklands Riverside, ricavata da uno storico complesso di magazzini del XVII secolo affacciato sul Tamigi, a&o gestisce oggi 46 strutture, di cui 43 nate dalla riconversione di edifici esistenti.

Il prossimo grande progetto sarà a&o Berlin Checkpoint Charlie, che prevede la trasformazione di un ex edificio per uffici in Rudi-Dutschke-Straße, attualmente inutilizzato. In collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino, a&o sta sviluppando uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) destinato a diventare un modello di riferimento per futuri interventi di riqualificazione.

Obiettivi Esg raggiunti

L'azienda sottolinea nella nota stampa di non ricorrere a sistemi di compensazione esterna delle emissioni. Dal 2015, anno di avvio delle misurazioni, a&o ha ridotto le emissioni di Co₂e per pernottamento del 76%, raggiungendo l'attuale valore di 3,58 kg.

Tra le principali iniziative evidenziate nel report si sottolinea come il fabbisogno elettrico di tutte le strutture sia coperto da energia proveniente da fonti rinnovabili, dove disponibile; l’approccio “paperless” ha poi permesso la riduzione dei rifiuti cartacei grazie alla registrazione digitale degli ospiti. Infine, viene evidenziato l’impegno a sostegno ai viaggi scolastici finanziati attraverso iniziative solidali e quello per la tutela del patrimonio culturale attraverso diverse iniziative.