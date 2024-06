Aprirà a Bodrum il primo Bulgari Resort del Mediterraneo

Aprirà nel 2026 la new entry di Bulgari Hotels & Resorts Collection, che porta così a 12 il numero di sue strutture nel mondo. Stiamo parlando del Bulgari Resort Bodrum, che occuperà un’intera penisola, sulla costa di Türkbükü -Gölköy. Il progetto sarà ideato e curato, come tutti gli altri Bulgari Hotels & Resorts, dallo studio di architettura milanese Acpv Architects - Antonio Citterio Patricia Viel. “Abbiamo curato particolarmente il dialogo tra architettura e paesaggio - spiega Viel - e pensato a un uso contemporaneo di materiali, con evocazioni cromatiche e alcuni oggetti preziosi che si fanno carico di raccontare questa lunga storia di civiltà”.

Camere e servizi

Il nuovo resort, 84 tra camere e suite, si estenderà su una superficie di 10 ettari di giardini mediterranei terrazzati e sarà circondato da una comunità residenziale composta da 100 Mansion targate Bulgari di diverse categorie, da 3 a 6 camere da letto, dotate di piscine, aree esterne, balconi e giardini privati.

Sul totale di sistemazioni del resort 43 saranno situate sui vari livelli dell’edificio principale terrazzato, mentre 40 ville indipendenti con piscina privata occuperanno il parco con vista mare. Fiore all’occhiello della struttura la Bulgari Villa di 800 mq, cinque camere da letto, una spiaggia privata e una piscina di 25 metri. Tra le molte facilities la grande Bulgari Spa, dotata di un’immensa piscina panoramica con vista sul mare, e il centro fitness Gymnasium.

“Negli ultimi anni Bodrum e la zona costiera di Türkbükü-Gölköy si sono affermate come le destinazioni glamour per eccellenza dell’area mediterranea - ha commentato Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari -. Il progetto diventerà non solo il primo Bulgari Resort nel Mar Mediterraneo, ma anche il nuovo punto di riferimento per la comunità di viaggiatori esigenti che già conoscono e apprezzano le altre gemme dell’ospitalità della collezione Bulgari Hotels & Resorts”.