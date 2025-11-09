Arabia Saudita: il Red Palace diventa hotel di lusso

Uno dei simboli dell’Arabia Saudita, il Red Palace, diventa un hotel di lusso. Il “palazzo rosso” un tempo residenza reale (è stato costruito nel 1943 come residenza del principe ereditario poi re Saud, e sede del Consiglio dei Ministri per oltre trent’anni) è entrato infatti nel portfolio del brand Boutique Group che lo trasformerà in luogo di ospitalità esclusiva con sole 70 camere e suite.

Il restyling è stato affidato agli architetti Aedas e all’interior designer Tristan Aueral e l’apertura è prevista per il secondo trimestre del 2026. Gli interventi sul Red Palace manterranno la storicità del luogo che è stato per anni sede di ricevimenti reali e banchetti di stato: la sua facciata rossa, i dettagli Art Déco e le influenze europee i giardini ricchi di colori e luce. La spa sarà l’unica al mondo a offrire agli ospiti suite private e individuali con sauna, bagno turco, sala trattamenti e spogliatoio.